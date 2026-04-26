Il tribunale ha aperto un’indagine su una figura di rilievo nel mondo del calcio, coinvolta in un procedimento giudiziario. In risposta, il Codacons ha diffuso una nota in cui chiede di fare chiarezza e di valutare la revoca dei titoli assegnati. La questione riguarda le recenti vicende giudiziarie che interessano il designatore arbitrale, con richieste di trasparenza e di verifiche ufficiali.

Nelle ultime ore, il calcio italiano è stato travolto da un nuovo scandalo. Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni (leggi qui), il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per frode sportiva, con tre capi d'imputazione relativi ad alcune gare dello scorso anno. Ad intervenire sulla faccenda nelle ultime ore anche il Codacons, ovvero la principale associazione italiana di tutela dei consumatori. Nel comunicato ufficiale l'associazione tuona: "Il calcio italiano non può permettersi nuove ombre dopo gli scandali del passato" e poi sottolineano che, in caso di pressioni e interferenze su VAR e arbitri, sarebbe inevitabile un intervento esemplare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rocchi indagato, interviene il Codacons: “Basta ombre sul calcio italiano. Valutare revoca dei titoli”

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