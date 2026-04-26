Un ex dirigente sportivo è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver designato arbitri preferiti dall’Inter, in un’indagine per frode sportiva. Secondo le indagini, avrebbe partecipato a incontri presso lo stadio di San Siro. L’interessato ha negato ogni coinvolgimento, dichiarando di essere estraneo ai fatti. La procura sta approfondendo i dettagli della vicenda e ha disposto ulteriori verifiche.

È il 28 agosto del 2024 quando all’Hotel Sheraton San Siro a Milano vanno in scena gli ultimi giorni del calciomercato. Dirigenti, procuratori, manager dei club di Serie A si incrociano nei corridoi dove il calcio italiano tratta, pesa e misura i rapporti. Giuseppe Marotta è lì da presidente dell’Inter e dell’A.Di.Se., l’associazione dei direttori sportivi. Gianluca Rocchi arriva da designatore degli arbitri di Serie A e B, invitato a parlare di riforme regolamentari e nuove procedure arbitrali. In pubblico, davanti agli addetti ai lavori, Rocchi ringrazia Marotta «per come lavora l’Inter» e cita il modello del Referee Assistant Manager, figura di collegamento tra club e mondo arbitrale.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Rocchi indagato: «Designava arbitri che fossero graditi all’Inter»

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