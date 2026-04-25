Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva

Il designatore arbitrale di serie A e B è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di frode sportiva. L’indagine riguarda presunti irregolarità nelle designazioni arbitrali e si inserisce in un’analisi più ampia sul sistema di gestione degli arbitri nel calcio italiano. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e nelle istituzioni sportive, senza yet avere sviluppi ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

Il mondo del calcio italiano trema nuovamente davanti allo spettro di una nuova Calciopoli mentre il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi si trova al centro di una tempesta giudiziaria. Nella serata di ieri, 24 aprile, è stato notificato a Rocchi un avviso di garanzia con.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Il designatore arbitrale Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: cosa sta succedendoSecondo quanto riferito da 'AGI' (Agenzia Giornalistica Italia), Gianluca Rocchi - designatore arbitrale di Serie A e Serie B - indagato per concorso... Terremoto nel calcio: il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è indagato per frode sportivaAGI - II designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘concorso in frode sportiva’. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Open Var, Rocchi: Giusto annullare il gol di Baschirotto. Napoli-Lazio, solo ammonizione per Lobotka; Open Var, Rocchi: Giusto annullare il gol di Baschirotto; Gianluca Rocchi Serie A: l’analisi tecnica sui casi de Roon e Lobotka; Open Var, Rocchi: Giusto annullare il gol di Baschirotto. Il designatore Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva: Inter-Verona e Udinese-Parma nel mirinoIl designatore Gianluca Rocchi è finito nel registro degli indagati a Milano per frode sportiva. I magistrati stanno indagando sul calcio italiano e l’attenzione è stata posta anche su Inter-Verona e ... fanpage.it Clamoroso terremoto nel calcio italiano: il designatore Rocchi indagato per presunte pressioni sul VARSecondo un esposto, poi archiviato in sede sportiva, Rocchi avrebbe attirato l’attenzione degli ufficiali VAR bussando sul vetro della sala. Un’indagine destinata a far discutere scuote il mondo ... tuttonapoli.net Il designatore Gianluca Rocchi è finito nel registro degli indagati a Milano per frode sportiva. I magistrati stanno indagando sul calcio italiano e l’attenzione è stata posta anche su Inter-Verona e Udinese-Parma. - facebook.com facebook Avviso di garanzia per il designatore Gianluca #Rocchi: è indagato per concorso in frode sportiva. Nel mirino della Procura di Milano ci sarebbero presunte pressioni su Var e Avar avvenute durante le ultime due stagioni. Inchiesta condotta dal pm milanese M x.com