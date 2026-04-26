Rocchi Doveri | l’incongruenza relativa all’arbitrare le partite dell’Inter C’è un aspetto che non torna!

Recentemente sono emerse delle discrepanze riguardo alle decisioni arbitrali nelle partite dell’Inter, con particolare attenzione alle chiamate del giudice di gara. Si segnala che ci sarebbero differenze tra le richieste avanzate dall’Inter e gli episodi realmente verificatisi durante le gare. La questione riguarda l’incoerenza tra le aspettative e le decisioni prese in campo, sollevando dubbi su alcune scelte arbitrali.

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