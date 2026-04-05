Marchegiani avanza il dubbio | Gli spareggi Mondiali hanno condizionato le partite dell’Inter Ecco cosa mi aspetto in estate…

Il portiere di riserva dell’Inter ha espresso il suo parere riguardo alle recenti partite della squadra, commentando come gli spareggi per i Mondiali possano aver influenzato le prestazioni del club. Durante un’intervista a Sky Sport, ha anche anticipato alcune considerazioni sulle operazioni di mercato previste per la prossima estate. Le sue dichiarazioni sono arrivate a poche ore dalla partita contro la Roma.

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