Marchegiani avanza il dubbio | Gli spareggi Mondiali hanno condizionato le partite dell’Inter Ecco cosa mi aspetto in estate…

Da internews24.com 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere di riserva dell’Inter ha espresso il suo parere riguardo alle recenti partite della squadra, commentando come gli spareggi per i Mondiali possano aver influenzato le prestazioni del club. Durante un’intervista a Sky Sport, ha anche anticipato alcune considerazioni sulle operazioni di mercato previste per la prossima estate. Le sue dichiarazioni sono arrivate a poche ore dalla partita contro la Roma.

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© Internews24.com - Marchegiani avanza il dubbio: «Gli spareggi Mondiali hanno condizionato le partite dell’Inter. Ecco cosa mi aspetto in estate…»

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