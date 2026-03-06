Milan-Inter Rocchi va sul sicuro | affidato il derby a Doveri le statistiche

Il match tra Milan e Inter sarà diretto da Daniele Doveri, confermando le aspettative di molti. La designazione ufficiale è stata comunicata, e Doveri sarà l’arbitro incaricato di gestire il derby. Le statistiche e le decisioni recenti dell’arbitro sono state prese in considerazione nella scelta, che segue un criterio di affidabilità e esperienza. La partita si svolgerà con questa assegnazione, senza ulteriori variazioni.

Come tutti quanti immaginavano, il derby è stato affidato a Daniele Doveri, arbitro della sezione di Roma 1. Domenica sera a San Siro, in campo scenderà proprio il 49enne. Il designatore Gianluca Rocchi non ha mai avuto un dubbio sulla scelta per una gara così importante. Doveri, infittita arbitrerà il suo quinto derby della Madonnina. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il primo condotto risale al 21 settembre del 2019: Milan-Inter 0-2, in gol Brozovic e Lukaku. Successivamente quello dello 0 a 3 del 21 febbraio 2021: doppietta di Lautaro e gol di Lukaku a chiudere. Successivamente l'1-1 del novembre 2021 (rigore parato da Tatarusanu) e poi lo 0-3 del Milan: doppietta di Jovic e gol di Reijnders in semifinale di Coppa Italia.