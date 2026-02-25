Riforma arbitri Gravina incontra Rocchi | tutte le novità e i cambiamenti in arrivo

Gravina ha incontrato Rocchi per discutere della riforma degli arbitri, motivata dalla necessità di migliorare le decisioni in campo. La riunione ha portato alla luce nuove proposte per rendere più trasparenti e coerenti le valutazioni degli arbitri durante le partite. Tra i punti principali, si parla di formazione più rigorosa e di un sistema di revisione più rapido. La discussione prosegue per definire i dettagli di queste modifiche.

Una significativa trasformazione nel settore arbitrale si sta consolidando, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle valutazioni durante i match di calcio di vertice. In risposta alle crescenti controversie legate alle decisioni arbitrarie e al clima di tensione che si è generato, la FIGC sta promuovendo una vasta riforma incentrata sulla creazione di una struttura di élite dedicata ai fischietti professionisti. Il primo incontro ufficiale si è svolto oggi presso la sede di via Allegri, coinvolgendo i principali rappresentanti delle istituzioni arbitrarie e di federazione. Tra i partecipanti spicca il designatore Gianluca Rocchi, che avrà il compito di coordinare le future scelte e l’implementazione delle nuove linee guida. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

