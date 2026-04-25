Nella notte del 22 aprile, tre individui hanno sottratto circa 50.000 euro tra due negozi di souvenir a Roccaporena. I malviventi sono entrati nei negozi e hanno portato via denaro e merce senza essere fermati. L’episodio si è verificato in un’area frequentata da visitatori e turisti. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto.

? Cosa sapere Tre malviventi svaligiano due negozi di souvenir a Roccaporena nella notte del 22 aprile.. Il bottino di 50.000 euro include fedi d'oro e documenti rubati in due gioiellerie.. Tre individui con il volto coperto da passamontagna hanno svaligiato due negozi di souvenir a Roccaporena, nel comune di Cascia, trafugendo decine di fedi d’oro e d’argento dedicate a Santa Rita e un bottino complessivo stimato oltre i 50 mila euro nelle prime ore del 22 aprile. L’aggressione alle attività commerciali è avvenuta intorno alle 2 del mattino, quando la banda ha colpito due gioiellerie specializzate in oggetti devozionali. In uno dei locali,...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roccaporena, rapina ai negozi di Santa Rita: 50.000 euro di bottino

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