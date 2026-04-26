Un esposto consegnato nelle ultime ore mette sotto accusa l'arbitro Rocchi, collegandolo a presunte decisioni che avrebbero favorito altre squadre durante alcune partite. L'indagine riguarda anche l'operato di Gervasoni e si concentra su due episodi specifici, nei quali vengono contestati comportamenti e decisioni arbitrarie. L'intera vicenda si concentra su sospetti di favoritismi e su presunte ingerenze nelle valutazioni dell'arbitro.

Quello di Domenico Rocca è stato l’esposto che ha fatto scoppiare la vicenda. Si parla di votazioni, criteri di assegnazioni e di permanenza nella categoria e graduatorie di merito. E sono per lo più di carattere personale, cioè collegate a vicende che hanno riguardato Rocca in prima persona. Tra "torti" subiti e decisioni secondo lui discutibili o non motivate. In un passaggio si legge: “Le designazioni - per 13 partite di Serie B e una di A - non hanno mai tenuto conto delle precedenti valutazioni, ma che sono state effettuate sulla scorta di inesistenti criteri. Non ci sono criteri per l'accoppiamento, per la designazione dell'arbitro, per la gara, etc”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rocca, ecco l'esposto che inguaia Rocchi. L'Inter sarebbe stata sfavorita, senza "bussare"...

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