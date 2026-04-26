Caso Rocchi Chinè chiarisce | L' esposto di Rocca riguardava solo il presunto intervento in sala Var durante Udinese-Parma

In relazione al caso Rocchi, Chinè ha spiegato che l'esposto presentato da Rocca si riferiva esclusivamente a un presunto intervento in sala Var durante la partita tra Udinese e Parma. Nei giorni scorsi, alcuni media hanno diffuso notizie che Chinè ha definito non corrispondenti alla realtà, precisando che l'attenzione è focalizzata solo su quella specifica vicenda. La vicenda coinvolge l'operato degli arbitri e le modalità di intervento nel corso della partita.

«Poichè in queste ultime ore alcuni organi di stampa stanno diffondendo notizie non veritiere e financo fantasiose, prive di qualsiasi aderenza alla realtà degli accadimenti, all’esclusivo fine di tutelare il puntuale e scrupoloso operato della Procura Federale della Figc che mi onoro di guidare, ci tengo a confermare di aver ricevuto il 21 maggio 2025 esclusivamente l’esposto firmato dall’assistente Domenico Rocca, sul presunto intervento esterno in sala Var del designatore Rocchi, durante la partita Udinese-Parma ». Lo dichiara in una nota il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè, in merito al "caso Rocchi"che ha scosso il mondo del calcio.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso Rocchi, Chinè chiarisce: "L'esposto di Rocca riguardava solo il presunto intervento in sala Var durante Udinese-Parma" Notizie correlate Leggi anche: Rocchi bussò al vetro della sala Var durante Udinese-Parma: il video che ha fatto partire l’inchiesta Leggi anche: Nell’audio della sala Var si sentono i due colpi sul vetro: è la bussata di Rocchi durante Udinese-Parma Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inchiesta arbitri, Chiné riapre il dossier sul caso Rocchi: lo scorso anno venne archiviato! I nuovi sviluppi; Indagine Rocchi, la Procura generale dello Sport si muove: chiesta una relazione immediata alla FIGC; Indagine arbitri, il caso può far crollare la Figc! Il punto. Caso Rocchi, parla il procuratore Figc Chinè: Ricostruzioni non veritiere sull'indagine arbitriIl Procuratore Figc interviene all'esclusivo fine di tutelare il puntuale e scrupoloso operato della Procura Federale, poiché in queste ultime ore alcuni organi di stampa stanno diffondendo notizie f ... gazzetta.it Caso Rocchi, Chinè si difende: Abbiamo indagato e archiviato, ora chiederemo gli atti a MilanoCaso Rocchi, Chinè risponde con una nota Ansa: la Procura Figc indagò sull'esposto di Rocca e archiviò. Ora chiede gli atti a Milano per riaprire. ilnapolista.it Caso Rocchi, Chinè si difende: “Abbiamo indagato e archiviato, ora chiederemo gli atti a Milano” In una nota ufficiale: "Tuttavia, confermo di avere già provveduto, nella data di ieri, a richiedere formalmente gli atti dell'indagine penale per riaprire eventualment - facebook.com facebook Caso Rocchi-Inter, Alvino: “Che abbia perso quelle gare, non cambia un eventuale illecito” x.com