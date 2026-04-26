Un'indagine legale coinvolge alcune partite di calcio e un individuo indagato. La questione riguarda il motivo per cui un dirigente non poteva accedere a determinate strutture o incontri. Le indagini coprono un periodo specifico e includono diverse partite di campionato. L'Inter potrebbe rischiare conseguenze sportive a seconda dell'esito delle verifiche. Qui si forniscono i dettagli principali per chiarire la situazione.

Il designatore di serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato a Milano per concorso in frode sportiva e si è autosospeso. L'accusa è quella di avere fatto pressioni su alcuni arbitri condizionandone le scelte e di avere optato per direttori di gara graditi all'Inter. Indagato anche il supervisore Var Andrea Gervasoni. Ecco tutti i punti chiave dell'inchiesta, dai fatti contestati ai possibili sviluppi. Da una denuncia nella primavera scorsa dell’ex assistente arbitrale Domenico Rocca all’allora presidente degli arbitri, Antonio Zappi (in seguito inibito per 13 mesi per aver indotto alle dimissioni due designatori, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, per la Serie C e la Serie D), che inoltrò la segnalazione alla Procura della Figc.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è indagato? Perché Rocchi non poteva "bussare"? L'Inter rischia?: 10 punti per capire l'inchiesta

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