Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv | dove vedere terza puntata

È stata annunciata la messa in onda della terza puntata di una serie televisiva che vede protagonista un notaio in una località della costiera. La puntata sarà disponibile sia in streaming online sia in diretta televisiva. I telespettatori potranno seguire l’evento attraverso i canali dedicati e le piattaforme digitali, con dettagli specifici su orari e modalità di visione. La trasmissione coinvolge un personaggio chiamato Roberta Valente.

Questa sera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in quattro serate diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Dove vedere Roberta Valente – Notaio in Sorrento in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.🔗 Leggi su Tpi.it

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Roberta Valente - Notaio in Sorrento, intervista esclusiva a Erasmo Genzini

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