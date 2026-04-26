Roberta Valente – Notaio in Sorrento | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Da tpi.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella terza puntata della serie, la protagonista interpretata da un'attrice nota lavora come notaio in una cittadina del sud Italia. La trama si concentra sui rapporti personali e professionali del personaggio, coinvolgendo colleghi e clienti. Il cast include attori italiani di diverse generazioni, che portano sullo schermo le dinamiche di un ambiente legale e familiare. La puntata si concentra su eventi che svelano aspetti inediti delle vite dei protagonisti.

Questa sera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in quattro serate diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. “La macchina del tempo”: Una vecchia Fiat 500 è al centro di un romantico ed enigmatico lascito testamentario, affidato a Vito che da tempo frequenta la casa di riposo dove viveva l’anziana benefattrice, scomparsa prematuramente. Colpito e disorientato dall’inattesa responsabilità, Vito decide di rivolgersi a Roberta per fare chiarezza.🔗 Leggi su Tpi.it

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