Roberta Valente – Notaio in Sorrento | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Nella terza puntata della serie, la protagonista interpretata da un'attrice nota lavora come notaio in una cittadina del sud Italia. La trama si concentra sui rapporti personali e professionali del personaggio, coinvolgendo colleghi e clienti. Il cast include attori italiani di diverse generazioni, che portano sullo schermo le dinamiche di un ambiente legale e familiare. La puntata si concentra su eventi che svelano aspetti inediti delle vite dei protagonisti.

Questa sera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in quattro serate diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. “La macchina del tempo”: Una vecchia Fiat 500 è al centro di un romantico ed enigmatico lascito testamentario, affidato a Vito che da tempo frequenta la casa di riposo dove viveva l’anziana benefattrice, scomparsa prematuramente. Colpito e disorientato dall’inattesa responsabilità, Vito decide di rivolgersi a Roberta per fare chiarezza.🔗 Leggi su Tpi.it

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