Roberta Valente – Notaio in Sorrento anticipazioni terza puntata di domenica 26 aprile 2026

Domenica 26 aprile 2026 va in onda la terza puntata di una serie televisiva che segue le giornate di una notaio in una località costiera. La protagonista, caratterizzata da un passato complicato, si confronta con le sfide quotidiane del suo lavoro. La serie è composta da quattro episodi e è diretta da Vincenzo Pirozzi. La produzione è curata da Biancamano e Spinetti Comunicazioni.

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