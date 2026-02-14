Il Salento riaccende i motori | il 31° Rally Città di Casarano apre la stagione 2026
Il Rally Città di Casarano, che si svolge il 25 e 26 aprile, riporta il rombo dei motori nel Salento, segnando l'inizio della stagione 2026. La gara si svolge tra gli ulivi della cittadina e richiama appassionati da tutta la regione. Quest’anno, la manifestazione si presenta con nuove tappe e un percorso rivisitato, attirando anche alcuni piloti di livello nazionale.
Il 25 e 26 aprile la gara salentina inaugura la Coppa Rally di Zona 8: debutta ufficialmente anche il 1° Rally Storico tra prove speciali e fascino notturno CARARANO – Il rombo dei motori torna a farsi sentire tra gli ulivi del Salento. Con l’arrivo della primavera, il motorsport pugliese si risveglia dal letargo invernale: il 25 e 26 aprile prossimi andrà in scena la trentunesima edizione del Rally Città di Casarano, appuntamento che quest0anno avrà l'onore di inaugurare la Coppa Rally di 8va Zona Aci Sport 2026. Sebbene i dettagli tecnici siano ancora sotto chiave, le prime indiscrezioni delineano una gara tecnica e suggestiva.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Il Rally del Bardolino 2026 apre la stagione con un percorso rinnovato e nuove soluzioni logistiche
Il Rally del Bardolino torna nel 2026 con una corsa tutta nuova.
Rally del Salento, niente edizione 2026
Argomenti discussi: Lecce, investito da un muletto mentre lavora: grave operaio di 56 anni; Assalto armato al portavalori, il sindacato di Polizia: Escalation criminale, ora interventi immediati.
CIRT – Lancia rilancia sulla terra al Rally Città di Foligno Il programma di sviluppo su sterrato di Lancia Corse compie un salto di qualità al 5° Rally Città di Foligno, prova di apertura del Tricolore terra 2026. La Ypsilon Rally2 HF Integrale affronterà per la prim facebook