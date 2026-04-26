Rivolta nei Luján | Ángela sfida la madre e scatena il caos

Una tensione crescente si è verificata nei giardini di una tenuta, dove Ángela Luján ha deciso di accampare per opporsi al trasferimento a Zurigo. La donna ha sfidato apertamente la madre, creando una situazione di caos e scompiglio. La vicenda ha attirato l’attenzione di testimoni e forze dell’ordine, che sono intervenute per cercare di calmare gli animi e gestire la situazione.

? Cosa sapere Ángela Luján si accampa nei giardini della tenuta per opporsi al trasferimento a Zurigo.. Leocadia minaccia di licenziare Curro Exposito per impedire il supporto alla figlia.. Lunedì 27 aprile 2026, la tensione nella tenuta dei Luján esplode quando Ángela decide di accamparsi nei giardini per opporsi al trasferimento forzato verso Zurigo ordinato da Leocadia. La disobbedienza della ragazza mette in crisi i piani della madre, la cui autorità viene sfidata dal rifiuto di Ángela di partire per riprendere gli studi in legge. La dark lady reagisce con estrema durezza: oltre a lasciare la figlia esposta alle intemperie, minaccia pesantemente Curro Exposito di licenziarlo qualora decidesse di prestare supporto alla giovane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivolta nei Luján: Ángela sfida la madre e scatena il caos Notizie correlate Luján nel caos: Leocadia esilia Angela e prende il potereLeocadia ha scatenato un vero e proprio terremoto all’interno della residenza dei Luján, ordinando il trasferimento immediato di Angela verso Zurigo... La Promessa, anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio 2026: Angela si rifiuta di lasciare la tenuta dei Luján e si accampa nei giardini© US MediasetAngela de Figueroa proprio non ne vuole sapere di lasciare La Promessa.