Luján nel caos | Leocadia esilia Angela e prende il potere

Nella residenza dei Luján, Leocadia ha ordinato il trasferimento di Angela a Zurigo, dove dovrà proseguire gli studi in campo giuridico. La decisione è stata comunicata senza preavviso, causando scompiglio tra i membri della famiglia. La mossa ha portato a tensioni interne e ha segnato un cambiamento significativo nel controllo della casa. Angela si è trasferita senza ulteriori dettagli pubblicati ufficialmente.

Leocadia ha scatenato un vero e proprio terremoto all’interno della residenza dei Luján, ordinando il trasferimento immediato di Angela verso Zurigo per permetterle di concludere gli studi in ambito giuridico. La decisione drastica della madre nasce dal timore che la giovane possa sviluppare un legame troppo stretto con il valletto Curro Exposito, portando a una reazione di ribellione da parte della ragazza non appena la madre si è allontanata. Scacchi societari e tensioni nella gestione del palazzo. Il controllo sulla proprietà sta subendo una trasformazione radicale grazie a un movimento finanziario orchestrato da Leocadia. Attraverso l’erogazione di ingenti somme di denaro a Manuel, la donna riuscirà a ottenere la maggioranza azionaria della società, costringendo l’uomo ad accettare la nuova configurazione del potere economico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luján nel caos: Leocadia esilia Angela e prende il potere Notizie correlate La Promessa, anticipazioni dal 20 al 26 aprile 2026: Leocadia espelle Angela dalla residenza dei Luján© US MediasetUna decisione improvvisa della madre Leocadia lascia attonita Angela de Figueroa nelle prossime puntate de La Promessa. La Promessa anticipazioni 5 marzo: Angela ruba i fondi di Leocadia per CurroEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Angela compie un gesto estremo, sottraendo denaro dai forzieri di Leocadia per aiutare... Aggiornamenti e contenuti dedicati La Promessa, anticipazioni dal 20 al 26 aprile 2026: Leocadia espelle Angela dalla residenza dei LujánLe trame degli episodi de La Promessa in onda su Rete 4 da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2026. Ecco che cosa succederà ... davidemaggio.it La Promessa anticipazioni 23 marzo: Curro umiliato, Manuel cede a LeocadiaEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il Duca Lisandro terrorizza i Luján e prende di mira Curro. Intanto Leocadia finanzia il progetto di Manuel e il marchesino le propone di ... movieplayer.it