Ritorna W Garibaldi Comicità musica fotografia | gli ospiti

La prossima puntata di W Garibaldi andrà in onda martedì sera alle 21 su RTV38. Lo show combina momenti di comicità, esibizioni musicali e approfondimenti sulla fotografia. Gli ospiti coinvolti sono stati annunciati e parteciperanno durante la trasmissione. La puntata si presenta come un mix di intrattenimento e cultura, con diretta streaming sulla rete locale.

Fotografia, musica e comicità nella prossima puntata di W Garibaldi, il talk show che mescola intrattenimento e approfondimento culturale trasmesso in diretta su RTV38 ogni martedì sera alle 21.30 dal Milleventi. I padroni di casa, Walter Santillo e Ofelia Passaponti, accoglieranno nel salotto de Il Garibaldi un parterre di ospiti d’eccezione per una serata all’insegna del talento e delle grandi storie. Protagonisti della serata saranno: Massimo Sestini, fotoreporter di fama internazionale e vincitore del World Press Photo; Ginevra Fenyes, brillante attrice e creator digitale che ha conquistato il web con la sua satira sociale; Vincenzo...🔗 Leggi su Lanazione.it

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