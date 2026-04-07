Cervia la comicità di Max Angioni in piazza Garibaldi

A Cervia, in piazza Garibaldi, si svolge uno spettacolo di stand-up comedy con il giovane comico Max Angioni. L'artista presenta il suo nuovo spettacolo intitolato

Il giovane comico Max Angioni torna nei teatri italiani con il nuovo spettacolo “Anche meno”, una serata di stand-up comedy che mescola autoironia, osservazione della quotidianità e riflessioni esistenziali, filtrate attraverso uno sguardo surreale e generazionale. Dopo il successo dei precedenti live e delle apparizioni televisive, Angioni porta in scena un monologo brillante in cui invita il pubblico a “prendersi meno sul serio”, giocando con grandi ambizioni, piccoli drammi quotidiani e le aspettative della società contemporanea. Tra ricordi, prime volte, conquiste personali e interrogativi esistenziali, ogni esperienza diventa sketch ironici e imprevedibili, con ritmo serrato e coinvolgimento costante degli spettatori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Anche meno, a Pasqua su Italia 1 lo spettacolo teatrale di Max AngioniDomenica 5 aprile 2026, la serata di Pasqua si accende con la comicità di Max Angioni.

MAX ANGIONI - I DRONI RUSSI

Anche meno di Max Angioni in prima serata: domenica 5 aprile il monologo di stand-up comedy del comico comascoLo spettacolo è costruito su osservazioni di vita quotidiana, esperienze personali e riflessioni raccontate con lo stile ironico e diretto dell’artista lariano ... ilgiorno.it

Max Angioni protagonista di Vicenza in Festival con lo spettacolo Anche meno il 31 agosto. Info e bigliettiVICENZA - La comicità di Max Angioni sarà protagonista della serata del 31 agosto nell'ambito del Vicenza in Festival con un evento in piazza dei Signori. Appuntamento ... ilgazzettino.it