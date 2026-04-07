Giussano rimonta il Valdarno | 77-70 e volo agli spareggi A2

Nel match di basket femminile, il Giussano ha battuto il Valdarno con un punteggio di 77-70, assicurandosi così il passaggio agli spareggi per rimanere in serie A2. La partita si è svolta in modo equilibrato, con il Giussano che ha ottenuto la vittoria negli ultimi minuti. La sfida si è conclusa con il team di casa che ha festeggiato la qualificazione, mentre il Valdarno ha concluso la stagione in modo negativo.

Il Giussano ha conquistato l’accesso agli spareggi per la permanenza in serie A2 di basket femminile sconfiggendo il Valdarno con un punteggio di 77 a 70. Il risultato, ottenuto nell’ultimo atto della stagione regolare, permette alla squadra brianzola di cambiare prospettiva mentale prima dei playout. La partita è stata caratterizzata da una rimonta significativa, poiché le foxes sono riuscite a ribaltare un vantaggio di dodici punti concesso agli avversari durante la prima metà dell’incontro. Questo successo arriva dopo un periodo estremamente difficile per il club, segnato da una serie prolungata di insuccessi che aveva reso pesante il clima interno in settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giussano rimonta il Valdarno: 77-70 e volo agli spareggi A2 Leggi anche: Basket donne Serie A2. Giussano, il decimo stop costa la panchina a Sacchi Giussano batte Valdarno e centra i playout. Fracassa esulta: "Una vittoria che vale oro"Nell’ultima giornata di regular season della serie A2 di basket femminile, Giussano centra l’obiettivo playout battendo il forte Valdarno per 77-70. Argomenti più discussi: Giussano piazza la rimonta nel finale, sconfitta per la Polisportiva Galli; Giussano batte Valdarno e centra i playout. Fracassa esulta: Una vittoria che vale oro; Giussano batte Valdarno e centra i playout Fracassa esulta | Una vittoria che vale oro. Giussano batte Valdarno e centra i playout. Fracassa esulta: Una vittoria che vale oroNell’ultima giornata di regular season della serie A2 di basket femminile, Giussano centra l’obiettivo playout battendo il forte Valdarno ... ilgiorno.it Ilaria Bernardi è la migliore realizzatrice del girone A di A2. Grazie ai 23 punti siglati contro Giussano, la giocatrice della Polisportiva Galli si aggiudica la classific - facebook.com facebook