Il ristorante ‘Il Feudo’, situato a Berignano, è noto per mantenere aperta la porta-cucina durante tutto l'anno. La struttura si distingue per la sua offerta gastronomica e per il legame con le tradizioni locali. Tra le sue caratteristiche principali c’è la continuità delle attività, che permette ai clienti di gustare piatti autentici in un ambiente che valorizza la cultura culinaria della zona.

Fra le eccellenze di gastronomia non passa inosservata la porta-cucina sempre accesa in ogni stagione del popolare ristorante pizzeria il ‘Feudo’ in Berignano. Dove si racconta uno spicchio di storia, cultura e di solidarietà quando la città delle torri in bassa stagione è semi spenta, silenziosa e quasi chiusa. Dalla cucina del ‘Feudo’ si affaccia il docente poliglotta e primo chef il prof Gennaro Ferraro, vice presidente regionale e presidente delle sedi di Siena e Grosseto dell’Associazione Anief (insegnanti informatori) che da 35 anni dalla Calabria cosentina di Acri è salito in Valdelsa per insegnare innovazioni in cucina con a fianco il secondo chef e presidente dell’Associazione Cuochi Senesi il cugino-socio Giuseppe Ferraro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ristorante ‘Il Feudo’ tra tradizione, gastronomia e cultura

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