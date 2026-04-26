Nella serata del 26 aprile 2026, fuori da un locale di sushi, si è verificata una rissa coinvolgendo tre uomini. Durante l’episodio, un uomo di 30 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio in concorso, mentre un altro di 35 anni è stato denunciato a piede libero. La polizia ha intervenuto sul posto per ricostruire la dinamica e procedere con le verifiche del caso.

Ravenna, 26 aprile 2026 – Un arresto per tentato omicidio in concorso per un 30enne e una denuncia a piede libero per un 35enne. Sono l’esito di una rissa tra tre ucraini avvenuta venerdì sera nel parcheggio del ristorante fusion ’IoYi Sushi’ in via Faentina 130, l’ex Portico. Le prime segnalazioni a notte tarda: arriva la polizia. Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 22.30; volanti della polizia sono intervenute sul posto, insieme al 118. Secondo le ricostruzioni, il 35enne ha colpito un 44enne. Poco dopo, un terzo uomo – il 30enne – è uscito dal locale e si è inserito nella colluttazione. Il 44enne è stato trasportato all’Ospedale ’Bufalini’ di Cesena in codice arancione con trauma cranico e lesioni per i pugni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa tra tre uomini fuori dal sushi: un arresto per tentato omicidio

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