Omicidio a Firenze | arrestati tre uomini La rissa per un debito non saldato

A Firenze, tre uomini sono stati arrestati dopo un episodio di omicidio avvenuto in una zona centrale. La polizia ha trovato i feriti e il corpo di una persona uccisa a coltellate sul luogo. La vicenda è legata a una rissa scoppiata per un debito non saldato. Le autorità hanno eseguito i provvedimenti di fermo nei confronti dei tre sospettati.

FIRENZE – Svolta nelle indagini per l’omicidio del 33enne, Gabriele Citrano, originario di Palermo ma residente a Pisa, avvenuto nella notte fra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2026 in via Reginaldo Giuliani vicino alla stazione di Rifredi. La magistratura ha ordinato l’arresto di tre persone, ossia i feriti trovati sul posto insieme al corpo della vittima uccisa a coltellate. All’origine dello scontro ci sarebbe stato il tentativo di riscossione violenta di un debito non saldato le cui ragioni sono in corso di accertamento. La vicenda, come confermato nella nota dei carabinieri, ha avuto inizio con la segnalazione di alcuni cittadini al 112 per una rissa in corso in un appartamento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Omicidio a Firenze: arrestati tre uomini. La rissa per un debito non saldato Una rissa per un debito non saldato a monte dell’omicidio di via Reginaldo Giuliani a FirenzeFIRENZE – Svolta nell’omicidio di via Reginaldo Giuliani a Firenze, carabinieri arrestano tre persone. Rissa nella notte alla metro Bagnoli-Agnano: arrestati quattro uomini, sequestrati coltelli e bastoniPaura nella notte a Bagnoli, dove una violenta rissa è scoppiata nei pressi della stazione della metropolitana Bagnoli-Agnano. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Omicidio. Temi più discussi: Trovato morto in casa a Firenze in via Giuliani, ipotesi omicidio: altri feriti nell'abitazione; Assassinio a Firenze. Ucciso a coltellate in un appartamento. La pista della droga; Achille Serra: L'omicidio di Rogoredo doveva essere evitato, condanno i colleghi di Cinturrino. Che poliziotti siete?; Litigano di notte: ucciso a coltellate. CARABINIERI * FIRENZE «RISSA SFOCIATA IN OMICIDIO, 3 ARRESTI»La violenza della scena presentatasi agli occhi dei carabinieri intervenuti è stata tale da richiedere l’estrazione delle armi a scopo di deterrenza, e solo dopo ripetute intimazioni a fermarsi, i ... agenziagiornalisticaopinione.it Svolta nelle indagini sull'omicidio di Firenze: arrestate 3 personeSi tratta dei tre feriti che sono accusati di rissa aggravata, lesioni aggravate e omicidio, e portati carcere di Sollicciano. rainews.it CRONACA Investì e uccise il fratello, per l'accusa fu omicidio volontario: c'è il rinvio a giudizio Leggi qui la notizia completa - facebook.com facebook Omicidio dell’ex banchiere ucraino a Milano, arrestato il figlio x.com