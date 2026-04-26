Nel parcheggio del ristorante scoppia una violenta rissa tra tre uomini un arresto per tentato omicidio

Nel parcheggio di un ristorante in via Faentina a Ravenna, si è verificata una violenta lite tra tre uomini di nazionalità ucraina. La Polizia di Stato è intervenuta sul posto e ha arrestato uno dei coinvolti con l’accusa di tentato omicidio, mentre un altro è stato denunciato. La persona rimasta coinvolta nell’alterco è stata portata al pronto soccorso a seguito delle ferite riportate.

Furiosa rissa nel parcheggio di un ristorante in via Faentina a Ravenna che ha coinvolto tre cittadini ucraini: la Polizia di Stato ne ha arrestato uno per tentato omicidio, un altro è stato denunciato, l'aggredito è invece finito al pronto soccorso. Nella serata di ieri, intorno alle ore 22:30.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Furiosa lite nel ristorante a Torino Barriera di Milano: tre uomini accoltellati, un ragazzo arrestato per tentato omicidioUna lite tra tunisini e pakistani all'interno del ristorante pizzeria kebap Istanbul Mimo di corso Giulio Cesare a Torino è sfociata in una violenta... Violenta lite tra due rider in centro a Milano, coltellate e un arresto per tentato omicidio(Adnkronos) – Una violenta lite in centro tra rider, di fronte ai locali in attesa di ricevere il cibo da consegnare. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Donna aggredita, rissa con mazze e tentato accoltellamento nel parcheggio: la Questura chiude un locale per 15 giorni; Lite nel parcheggio per una ragazza: ucciso a 25 anni; Raid vandalico nel parcheggio del Rodari: finestrini spaccati alle auto dei genitori durante i colloqui; Thiene, controlli al parcheggio ex Nordera: denunciato spacciatore di hashish. Violenta lite nel parcheggio di un ristorante: un uomo al Bufalini, un altro arrestato per tentato omicidioIntervento della Polizia nella serata di ieri (25 aprile) in via Faentina, all'ingresso di Ravenna, dove una violenta lite tra tre cittadini ucraini è ... ravennaedintorni.it Ravenna. Rissa al parcheggio, un arresto per tentato omicidioNella serata di ieri, intorno alle ore 22:30, una violenta lite è degenerata in un episodio di sangue in via Faentina, nel parcheggio esterno di un ... corriereromagna.it INFOGRAFICHE “Rivendichiaml il nostro diritto al parcheggio…”. Ma ci credono davvero poverini eh… - facebook.com facebook