Nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri sono intervenuti fuori da un night club in località Le Grazie, a Tolentino, intorno alle 3. Una rissa tra alcune persone ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Durante le operazioni, è stato denunciato un giovane di 20 anni coinvolto nella colluttazione. Nessun altro dettaglio sugli eventuali feriti o altre persone presenti.

Botte fuori dal night club, a Tolentino. I carabinieri del Radiomobile, nella notte tra venerdì e ieri, sono intervenuti all’esterno del locale, che si trova in località Le Grazie: l’intervento è scattato intorno alle 3.10, a seguito della segnalazione di una rissa da parte di chi era presente. Dalle ricostruzioni dei militari, un boliviano di 30 anni ha aggredito un egiziano di 22 anni, causandogli lesioni. L’egiziano è stato subito soccorso e trasportato al pronto soccorso di Macerata per gli accertamenti e le cure necessarie. Successivamente i militari hanno fermato e identificato il conducente dell’auto con a bordo il boliviano al volante un giovane operaio di 20 anni residente a Urbisaglia, che è stato sottoposto alla perquisizione del veicolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa fuori dal night club. Denunciato un 20enne

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