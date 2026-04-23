Rissa in centro a Chieri 35enne accoltellato all’addome | identificato e denunciato un 20enne

In centro a Chieri si è verificata una rissa tra diverse persone, durante la quale un uomo di 35 anni è stato ferito all’addome con un’arma da taglio. Le forze dell’ordine hanno identificato e denunciato un giovane di 20 anni, residente ad Asti, con l’accusa di lesioni personali aggravate. Al momento sono ancora in corso le indagini per individuare eventuali altri coinvolti.

Un 20enne di Asti è stato denunciato alla procura della Repubblica di Torino, con l’imputazione di lesioni personali aggravate, per avere accoltellato (in concorso con altre persone da identificare) un 35enne moldavo residente a Chieri. I fatti risalgono alle 2 della notte del 21 marzo.Il 9.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Rissa tra giovani in centro a Casalpusterlengo: volano sedie e tavoli, accoltellato un 20enne al toraceUna rissa è scoppiata nella notte di Pasqua nel centro di Casalpusterlengo (Lodi) tra almeno 5 giovani. Rissa alla festa di San Ciro, accoltellato un 20enneDue ragazzi di cui uno minorenne, sono stati accoltellati e rimasti feriti ieri sera a Grottaglie in una rissa scoppiata nell'area del luna park per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Reggio Emilia, rissa al parco in pieno centro con coltelli e spranghe, 7 giovani feriti. La rabbia del sindaco: Servono più uomini per la sicurezza; Rissa in centro a Sulmona, in cinque rischiano il processo; Rissa tra minori in centro a Merano: vertice con le forze dell’ordine in municipio; Rissa in centro a Mestre, sedie e bottiglie in strada: caccia ai responsabili. Pozzallo, rissa in centro: tunisino inseguito e aggreditoRissa a Pozzallo nella notte del 18 aprile: un giovane tunisino è stato inseguito e aggredito in Piazza Rimembranza. I Carabinieri indagano mentre la città discute di sicurezza notturna. Leggi i detta ... quotidianodiragusa.it Merano, rissa in centro: 10 giovani denunciati, 8 di loro sono minorenniIl gruppo è composto in parte da residenti locali e in parte da ragazzi con background migratorio, tutti domiciliati nell’area del Burgraviato. L’attività investigativa ha permesso di risalire ai pres ... altoadige.it Scoppia la rissa davanti al bar, poi succede un po' di tutto. Il finale - facebook.com facebook Rissa davanti al locale, il titolare non chiama subito la polizia: licenza sospesa per 7 giorni x.com