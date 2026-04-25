I carabinieri del Radiomobile sono intervenuti alle prime ore del mattino fuori da un night club situato in località Le Grazie, a Tolentino. Durante l’intervento, sono stati sequestrati un coltello e una lametta trovati all’interno dell’auto di un soggetto coinvolto in una lite scoppiata durante la notte. L’episodio si è verificato intorno alle 3, senza ulteriori dettagli sulla dinamica.

Tolentino, 25 aprile 2026 – Aggressione fuori dal night club, a Tolentino, ieri notte. I carabinieri del Radiomobile sono intervenuti all’esterno del locale, in località Le Grazie: l’intervento è scattato intorno alle 3.10, a seguito della segnalazione di una rissa da parte di uno dei presenti. I carabinieri hanno accertato che un boliviano di 30 anni ha aggredito un egiziano di 22 anni, causandogli lesioni. L’egiziano è stato subito soccorso e trasportato al pronto soccorso di Macerata per gli accertamenti e le cure necessarie. Successivamente i militari hanno fermato e identificato il conducente dell’auto che aveva a bordo il boliviano coinvolto nella rissa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lite fuori dal night club, sequestrati coltello e lametta in auto

Notizie correlate

Olbia, terrore nel night club: ferito con coltello e trascinato fuoriUn uomo è stato aggredito, ferito con un’arma bianca e poi trascinato fuori da un locale notturno a Olbia, portando i carabinieri all’arresto di un...

Tira fuori un coltello dalla borsa al culmine di una lite e tenta di uccidere la rivale: arrestataLa lite sarebbe scoppiata all'interno di un locale a Villa Rosa di Martinsicuro (Teramo) e poi contiunata in strada.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Aggredito e accoltellato fuori da un night club: arrestato un uomo; Olbia, lite al night club degenera in tentato omicidio - L'Unione Sarda.it; Olbia, pestaggio e coltellate fuori da un night club: un arresto per tentato omicidio; Lite tra influencer sfocia in tragedia a Londra: una investe l'altra che è in fin di vita.

Lite fuori dal night club, sequestrati coltello e lametta in autoScontro tra un boliviano e un egiziano. L'Arma sta valutando misure di prevenzione. Denunciato un operaio 20enne di Urbisaglio per porto abusivo di oggetti atti all'offesa ... ilrestodelcarlino.it

Lite fuori da discoteca degenera, ferito un giovaneAl culmine di una lite fuori dal locale è rimasto ferito un giovane nei pressi di una nota discoteca fiorentina, in via Pratese. È successo durante il fine settimana, in particolare nella notte tra ve ... firenzetoday.it

La lite col tifoso costa cara a Gift #Orban! Come annunciato da #Sammarco nella conferenza stampa della vigilia, l'attaccante rimarrà fuori dai convocati per #VeronaLecce. #calcionews24 - facebook.com facebook