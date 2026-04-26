Rissa di piazza Vettovaglie Il Coordinamento Comitati | È l’ora della fermezza

Il Coordinamento dei Comitati Cittadini ha espresso una ferma condanna per l’episodio avvenuto ieri in Piazza delle Vettovaglie, dove si è verificata una rissa tra due esercenti che operano nella stessa zona. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i membri del coordinamento, che chiedono azioni decise per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nella piazza. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause o sui soggetti coinvolti.

"Il Coordinamento dei Comitati Cittadini esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per quanto accaduto nella giornata di ieri in Piazza delle Vettovaglie, dove si è verificata una grave rissa tra due esercenti operanti nella medesima area". Non si placa in città l’eco e lo sdegno per quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì scorso, quando piazza delle Vettovaglie si è trasformata in un ring, con lancio di sedie e tavolini, per il degenerare di un diverbio tra due esercenti che si contendevano lo spazio - regolarmente assegnato - per l’occupazione del suolo pubblico. Una vicenda che, lo ricordiamo – è stata da subito al centro di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rissa di piazza Vettovaglie. Il Coordinamento Comitati: "È l’ora della fermezza" Notizie correlate Rissa in Piazza Vettovaglie, volano tavolini: un feritoPisa, 24 aprile 2026 – Una lite che si è trasformata in pochi minuti, in una sorta di rissa. Lancio di tavolini in piazza delle Vettovaglie: scoppia la rissa tra gli esercentiSembrava una banale discussione sugli spazi assegnati all'esterno per i tavoli dei locali. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lancio di tavolini in piazza delle Vettovaglie: scoppia la rissa tra gli esercenti; Rissa in Piazza Vettovaglie, volano tavolini: un ferito; Rissa in Piazza Vettovaglie, volano tavolini; Rissa in piazza Vettovaglie, ferito un uomo. Rissa di piazza Vettovaglie. Il Coordinamento Comitati: È l’ora della fermezzaLa richiesta a questura e Comune: Chi si rende responsabile di episodi violenti sia sanzionato. Se necessario arrivare alla sospensione delle licenze. lanazione.it Rissa in Vettovaglie. In arrivo sanzioni per i due esercentiInterlocuzioni dirette tra il sindaco Conti e il questore Barilaro. L’assessore Pesciatini: Questo episodio deve rimanere isolato. lanazione.it La resistenza ucraina ha bisogno di armi, diplomazia, tecnologia, amici sinceri, e analisti indipendenti. Non ha bisogno di chi spinge la sua bandiera in cortei stalinisti o antiamericani per cercare la rissa e fare engagement sui social. No all'Antonio Ricci politic x.com Due gruppi diversi, tutti giovani, quelli che si sono affrontati a Molfetta, in pieno centro, scatenando una violenta rissa. A denunciare l'episodio, in un post social, è stato il... Leggi l'articolo - facebook.com facebook