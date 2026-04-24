A Pisa, in Piazza Vettovaglie, è scoppiata una colluttazione tra alcuni cittadini, durante la quale si sono rotte alcune sedie e tavolini. La discussione, iniziata come un diverbio, è presto degenerata, portando a un episodio di violenza. Durante l’alterco, una persona è rimasta ferita e soccorsa dai sanitari presenti sul luogo. Le forze dell’ordine sono intervenute per mettere fine alla rissa e raccogliere testimonianze.

Pisa, 24 aprile 2026 – Una lite che si è trasformata in pochi minuti, in una sorta di rissa. Pomeriggio finito male in Piazza delle Vettovaglie dove, da una prima ricostruzione svolta dalle forze dell’ordine, a causa di dissidi legati agli spazi riservati ai tavoli all’esterno dei locali, si sarebbe andati molto oltre le parole. A essere volati, infatti, sarebbero stati gli stessi tavolini a un certo punto, insieme alle bottiglie. Una persona, in questo caos, è rimasta ferita. Sul posto sono arrivate più volanti della polizia di Stato e pattuglie dei carabinieri. A terra sono rimasti quindi vetri e pezzi di legno. Un uomo è stato colpito al naso ed è stato trasportato in ospedale con una ferita leggera, per consentire le medicazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rissa in Piazza Vettovaglie, volano tavolini: un ferito

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