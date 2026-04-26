Rissa a Uta | ferito con un fucile subacqueo tre arrestati

A Uta, tre uomini tra i 45 e i 50 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Iglesias in seguito a una rissa durante la quale uno di loro è stato ferito con un fucile subacqueo. Durante le operazioni, i militari hanno sequestrato coltelli e altre armi. La vicenda si è svolta nel contesto di un episodio di violenza tra i presenti, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

? Cosa sapere Uta, rissa tra uomini tra i 45 e i 50 anni con ferito da fucile subacqueo.. Tre persone arrestate dai carabinieri di Iglesias dopo il sequestro di coltelli e armi.. Tre uomini tra i 45 e i 50 anni sono stati arrestati nella serata di ieri a Uta, nella periferia dell’abitato, dopo una violenta rissa che ha coinvolto un uomo di 50 anni ferito da un fucile subacqueo. L’episodio è scoppiato per motivi banali, trasformando una discussione improvvisa in un pericoloso scontro fisico. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias sono intervenuti sul posto insieme al personale delle Stazioni di Uta e Vallermosa, trovando una situazione difficile da gestire.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rissa a Uta: ferito con un fucile subacqueo, tre arrestati Notizie correlate Rissa con coltelli sul treno, caos alla stazione: un ferito e tre denunciatiUna violenta lite tra tre giovani, degenerata fino all’uso di coltelli, si è verificata nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Sapri. Fuori strada con auto rubata a Uta: morto il 22enne Michele Murgia, ferito l’amico. Ipotesi fuga terzo passeggeroSono finiti fuori strada con un'automobile rubata a Quartu Sant'Elena nel pomeriggio: Michele Murgia, 22 anni, è morto sul colpo, mentre il... Altri aggiornamenti Rissa a Iglesias, spunta un fucile subacqueo: ferito un uomo, tre arrestiFollia in periferia per futili motivi: un 50enne colpito a un braccio. I carabinieri sequestrano anche due coltelli. I responsabili in carcere a Uta ... rainews.it Rissa a Uta, uomo colpito con un fucile da sub: tre arresti, uno per tentato omicidioNel corso della rissa, uno dei tre avrebbe impugnato un fucile subacqueo e sparato in direzione di un 50enne, che si trovava in compagnia dei tre, ma estraneo alla lite. Colpito al braccio, ha ... unionesarda.it