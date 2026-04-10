Rissa con coltelli sul treno caos alla stazione | un ferito e tre denunciati

Nella serata di ieri, alla stazione di Sapri, si è verificata una rissa tra tre giovani che è culminata con l’uso di coltelli. Durante l’episodio, un giovane è rimasto ferito, mentre gli altri tre coinvolti sono stati denunciati alle autorità. L’incidente ha creato scompiglio tra i presenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.

Una violenta lite tra tre giovani, degenerata fino all’uso di coltelli, si è verificata nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Sapri. L’episodio sarebbe iniziato a bordo di un treno ad alta velocità diretto a Roma, dove i tre avrebbero avuto un acceso diverbio durante il viaggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Rissa con coltelli tra tre giovani sul treno dell’Alta VelocitàTempo di lettura: < 1 minutoViolenta rissa tra tre giovani con l’uso di coltelli nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Sapri, nel... Panico e caos sul treno, minaccia i passeggeri con le forbici. Arrestato alla stazioneMontecatini Terme, 24 gennaio 2026 – Minacciava i passeggeri a bordo di un treno in transito con un paio di forbici. Temi più discussi: Pizzoli, rissa con coltelli nel centro di accoglienza: in tre in ospedale; Rissa con coltelli tra ragazze straniere a Torino: tre ferite, di cui una grave; Viterbo, rissa con coltelli e droga nel bar: il questore sospende la licenza; Rissa con coltelli al Parco del Popolo: paura tra i passanti. Rissa con coltelli tra tre giovani sul treno dell'Alta VelocitàViolenta rissa tra tre giovani con l'uso di coltelli nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Sapri, nel Salernitano, dopo un alterco iniziato a bordo di un treno ad alta velocità diret ... ansa.it Sapri, rissa con coltelli alla stazione ferroviaria: denunciati tre ragazzi, uomo feritoStampaTre giovani sono stati protagonisti di una violenta rissa, nella quale sono comparsi anche dei coltelli, avvenuta, nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Sapri. E’ stato l’epilo ... salernonotizie.it Panico a bordo dell'Italo Reggio Calabria-Roma. Una rissa con coltelli tra tre giovani ha seminato il terrore tra i passeggeri, ferito anche un uomo che cercava di riportare la calma. Il convoglio è stato bloccato a Sapri dall'intervento di Carabinieri e Polfer. Ecc - facebook.com facebook Rissa con coltelli tra ragazze straniere a Torino: tre ferite, di cui una grave x.com