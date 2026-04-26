riscoprire rothbard libertario duro e puro e scomodo per tutti

Murray Rothbard, figura di spicco del pensiero libertario, è deceduto nel 1995. Da allora sono trascorsi trent’anni, e in Italia il suo nome rimane noto principalmente a un gruppo limitato di studiosi. Questa realtà viene riconosciuta anche dal curatore di una sua raccolta, che ammette come la conoscenza del suo pensiero sia ancora circoscritta a pochi specialisti.

Murray Rothbard è morto nel 1995. Sono passati trent'anni. In Italia lo conosce ancora una «cerchia abbastanza ristretta di specialisti», come ammette candidamente il curatore don Beniamino Di Martino nella sua introduzione. Capito? Uno dei più grandi pensatori del Novecento, il più sistematico teorico della libertà individuale, il più radicale critico dello Stato moderno - e nel Paese di Croce e Einaudi lo conoscono in quattro. Benvenuti nell'Italia intellettuale. Meritoriamente l'editore Giubilei Regnani ci prova, e lo fa bene. Apologia del libertario è un'antologia curata da Di Martino - sacerdote e direttore della rivista StoriaLibera - che raccoglie saggi e articoli di Rothbard tradotti in italiano nel corso degli anni, organizzati in quattro aree: economia, libertarismo, storia e politica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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