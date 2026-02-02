Ravezzani duro col Milan per Mateta | Pessima figura Puro dilettantismo

Fabio Ravezzani non ha peli sulla lingua. Nel suo commento sul mancato arrivo di Mateta al Milan, critica duramente la società rossonera. Lo definisce una “pessima figura” e parla di “puro dilettantismo”, sottolineando come il club abbia fallito l’obiettivo e mostrato poca professionalità. La sua presa di posizione accende le polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

"Onestà intellettuale contempla che critiche o elogi a un club siano fatti a prescindere da simpatie o antipatie. Se il Milan prende Mateta fa un'operazione importante. Così come sarebbe stato inaccettabile vedere la Roma chiudere 2 operazioni con i rossoneri che stanno a guardare". Così aveva scritto qualche giorno fa il giornalista Fabio Ravezzani sul possibile arrivo in rossonero di Mateta. La trattativa di calciomercato è però saltata per problemi a un ginocchio del francese. Ravezzani ha reagito a questa notizia con un post sul social X abbastanza duro nei confronti della dirigenza rossonera, specialmente riguardo la gestione di questa trattativa.

