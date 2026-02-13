Diablo, la recensione: Scott Adkins in un action duro e puro Il popolare attore britannico Scott Adkins si distingue nel film Diablo, dove condivide il set con Marko Zaror in una storia di vendetta e redenzione ambientata in Colombia, con coreografie spettacolari.

Il popolare attore britannico condivide il set con Marko Zaror in una storia di vendetta e redenzione ambientata in Colombia, con coreografie spettacolari. Kris Chaney è un ex detenuto appena uscito di prigione, in viaggio verso il confine colombiano per una missione ben precisa che lo riguarda da vicino. Il suo intento è quello di sequestrare Elisa, la figlia quindicenne del potente boss del narcotraffico Vicente, per mantenere una promessa fatta alla madre della ragazza. Ragazza che scoprirà ben presto come il suo rapitore sia in realtà il suo vero padre, del quale ha sempre ignorato l'esistenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Diablo, la recensione: Scott Adkins in un action duro e puro

Approfondimenti su scott adkins

Fabio Ravezzani non ha peli sulla lingua.

Ultime notizie su scott adkins

Diablo, la recensione: Scott Adkins in un action duro e puroIl popolare attore britannico condivide il set con Marko Zaror in una storia di vendetta e redenzione ambientata in Colombia, con coreografie spettacolari. movieplayer.it

Diablo, come finisce e dove è stato girato l’action thriller con Scott Adkins?Scopri tutti i dettagli sul finale adrenalinico e le location di Diablo: ecco come finisce e dove è stato girato il film del 2025 diretto da Ernesto Díaz Espinoza. tag24.it

Alle 21.20 "Sezione 8" di Christian Sesma con Dermot Mulroney, Scott Adkins, RyanKwanten, Mickey Rourke | L’ex marine Jake Atherton si vendica della morte dei suoi famigliari, massacrati da una gang di criminali, e per questo viene arrestato e condannato - facebook.com facebook