Riqualificazione urbana trasporti e futuro della città

Negli ultimi anni Napoli ha attraversato un periodo di cambiamenti significativi legati alla riqualificazione urbana e ai sistemi di trasporto. Questi interventi coinvolgono diverse zone della città e interessano sia le infrastrutture che gli spazi pubblici. La trasformazione si manifesta attraverso lavori e progetti in corso, con l’obiettivo di migliorare la mobilità e la vivibilità urbana.

Negli ultimi anni Napoli sta vivendo una fase di trasformazione profonda. Tra progetti di riqualificazione urbana, investimenti nei trasporti pubblici e nuove strategie di sviluppo sostenibile, la città guarda al futuro con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei residenti e rafforzare la propria competitività internazionale. Uno dei temi centrali è la rigenerazione di aree storicamente complesse, come Bagnoli, oggetto di piani di recupero ambientale e rilancio economico. L'obiettivo è restituire alla città spazi vivibili, creare opportunità di lavoro e attrarre investimenti.

Sicurezza, parcheggi e riqualificazione urbana: summit Cna-Comune sul futuro del centro storicoSi è svolto giovedì, 22 gennaio, l’incontro promosso da Cna Rimini dedicato alle delegazioni dei commercianti e degli esercenti del centro storico,...

Arezzo, Nuovo Stadio: Via agli Espropri a Campini, 90 Anni di Futuro per il Calcio Cittadino e Riqualificazione Urbana.L'Arezzo si prepara a una svolta epocale: è stata avviata la procedura di esproprio dei terreni che ospitano il complesso di Campini, un passo...

Porti e città, quale futuro #sicurezzaurbana #porto #palermo #stato #trasporti #sicurezzapubblica

MIT – MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI * : «RIGENERAZIONE URBANA: PROROGA DELLA SCADENZA PINQUA A GIUGNO 2026»Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta lavorando per spostare la scadenza dei progetti PInQuA - finanziati con risorse PNRR - da marzo a giugno ... agenziagiornalisticaopinione.it

Piazza Vittorio Veneto rinasce. Meno asfalto, più verde e una nuova identità urbana \ FOTOLa sindaca Sara Funaro: Più illuminazione, meno asfalto e più verde, con un investimento di 7,5 milioni di euro per rendere l’area più vivibile e fruibile ... firenzetoday.it

Il progetto di valorizzazione del fiume Velino rappresenta un intervento di rigenerazione e riqualificazione urbana fondato sulla creazione di un nuovo spazio pubblico. È questa la cornice delineata da Paolo Colarossi, Presidente dell’Istituto Nazionale di Urba facebook

Rigenerazione urbana: verso la proroga della scadenza dei progetti #PInQuA da marzo a giugno 2026. La proroga permetterebbe di salvaguardare risorse strategiche e garantire il pieno completamento degli interventi su tutto il territorio nazionale. mit.gov.it/c x.com