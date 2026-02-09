Questa mattina l’assessora Zabatta ha scritto ai sindaci della Campania, chiedendo loro di rafforzare i piani di protezione civile. Ricorda che la prevenzione si basa su piani ben fatti, che siano realistici e pronti all’uso. La sua richiesta arriva in un momento in cui la Regione vuole mettere in campo misure più efficaci per affrontare eventuali emergenze.

Tempo di lettura: 3 minuti “ La prevenzione passa da Piani comunali di protezione civile “effettivamente calati sulla realtà territoriale e applicabili concretamente in caso di necessità”. È questo il principio alla base dell’atto di indirizzo emanato dalla Regione Campania e inviato ai Sindaci del territorio, in una nota a firma congiunta di Fiorella Zabatta, assessora regionale alla Protezione Civile, Riforestazione, Tutela degli animali, Biodiversità, Pesca e Acquacoltura, Politiche giovanili e Sport e di Italo Giulivo, Direttore Generale della Protezione Civile, per la verifica operativa dei Piani comunali con particolare riferimento alle procedure previste in riferimento al rischio idrogeologicoidraulico (frane, smottamenti, caduta massi, allagamenti) e, in generale, ai possibili scenari dovuti agli eventi naturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Protezione civile, assessora Zabatta scrive ai sindaci della Campania

Zabatta chiede più donne e giovani nel volontariato Il responsabile della Protezione Civile, Zabatta, ha annunciato l'arrivo di un bando per distribuire 43 mezzi speciali alle associazioni di volontariato.

Dopo il crollo a Casoria, l'assessora Zabatta annuncia il sostegno della Regione.

