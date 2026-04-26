Ripartito il Delfino Verde ma a Grado manca fondale | preoccupa l' invasione dei fanghi

È stato riaperto il canale di accesso a Grado dopo lavori di riparazione, ma resta il problema del fondale poco profondo. Secondo le ultime rilevazioni, i fanghi accumulati ostacolano la navigazione e rendono difficile l’accesso alla zona. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i pescatori e le imbarcazioni che transitano nella zona. La presenza di fanghi e sabbia è stata segnalata come motivo di difficoltà per le operazioni di ormeggio e uscita in mare.

C'è preoccupazione per le condizioni di navigabilità sul canale di accesso a Grado, il cui fondale sarebbe “assediato” dai fanghi. Lo dichiarano al Tgr Rai Fvg alcuni operatori della nautica ieri, 25 aprile, primo giorno di servizio nel 2026 per la motonave Delfino Verde sulla linea.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Croce Verde, focus sui volontari. Ripartito il percorso di formazioneVenerdì scorso si è svolto presso la sede della Croce Verde Alto Appennino ‘Franco Correggi’ di Busana in via G. Vulcano, riaperta la pozza dei fanghiÈ stata riaperta al pubblico stamani la pozza dei fanghi nell'isola eoliana di Vulcano dopo il dissequestro, disposto lo scorso 3 aprile, dalla... Contenuti utili per approfondire Ripartito il Delfino Verde, ma a Grado manca fondale: preoccupa l'invasione dei fanghiIl comandante: Necessario virare diverse volte per entrare nel canale. L'imprenditore Bigot: Abbiamo presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al tribunale di Trieste per risolvere que ... triesteprima.it Collegamenti via mare fra Trieste e Muggia: nuove corse estive serali per il Delfino VerdeTRIESTE - Presentate 22 maggio le corse aggiuntive serali del servizio di navigazione Delfino Verde Muggia-Trieste, che saranno in vigore dal 14 giugno al 14 settembre. La novità «Una novità ... ilgazzettino.it