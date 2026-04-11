Vulcano riaperta la pozza dei fanghi

Stamattina è stata riaperta al pubblico la pozza dei fanghi sull'isola di Vulcano, dopo il dissequestro disposto dalla sezione penale della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. La riapertura segue il sequestro avvenuto il 3 aprile scorso, che ha coinvolto l’area in questione. La pozza, nota per le sue acque termali, ora è accessibile nuovamente ai visitatori.

È stata riaperta al pubblico stamani la pozza dei fanghi nell'isola eoliana di Vulcano dopo il dissequestro, disposto lo scorso 3 aprile, dalla sezione penale della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).Il provvedimento è arrivato in seguito a due istanze presentate dall'avvocato Rosario.🔗 Leggi su Messinatoday.it ?Garlasco, la consulenza dei Poggi e la ricostruzione dei movimenti di Stasi: «La pozza di sangue sul gradino non si poteva evitare»C’è un punto preciso, nella casa di via Pascoli a Garlasco, che torna oggi al centro dell’attenzione: il gradino davanti alla cantina, coperto da una... Voragine a Bagnoli, riaperta la strada: l'intervento dei tecniciÈ stata riaperta al transito veicolare via Nuova Bagnoli, all'altezza del civico 598, a seguito del completamento dei lavori di ripristino della sede...