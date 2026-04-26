Riparate le valvole cardiache senza fermare il cuore | alle Molinette di Torino salvato paziente di 82 anni
Un intervento innovativo alle Molinette di Torino ha permesso di riparare due valvole cardiache di un paziente di 82 anni senza dover interrompere le funzioni del cuore. La procedura, che utilizza una tecnica chirurgica senza precedenti, ha coinvolto un unico accesso e ha consentito di salvare la vita dell’anziano. Si tratta di un metodo che evita l’uso della circolazione extracorporea durante l’operazione.
L'intervento, grazie a una innovativa tecnica chirurgica senza precedenti, ha salvato la vita a un paziente trattando due valvole cardiache attraverso un unico accesso, il tutto senza fermare il cuore.🔗 Leggi su Fanpage.it
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