Trapianto combinato cuore-fegato alle Molinette di Torino | intervento senza precedenti su paziente con organi invertiti

A Torino, i chirurghi delle Molinette hanno eseguito il primo trapianto combinato di cuore e fegato su un paziente con organi invertiti, a causa di una rara condizione genetica. L’operazione, durata diverse ore, ha richiesto una tecnica innovativa per adattarsi alle caratteristiche uniche del paziente, che presentava organi rovesciati rispetto alla norma.

Un intervento senza precedenti a livello mondiale, capace di riscrivere le possibilità della chirurgia dei trapianti combinati. All 'Ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino è stato eseguito con successo un trapianto "in blocco" di cuore e fegato su un giovane di 32 anni affetto da una rarissima condizione anatomica: il situs viscerum inversus, che comporta la disposizione "a specchio" degli organi interni rispetto alla normalità. Un caso clinico di straordinaria complessità che ha richiesto competenze multidisciplinari di altissimo livello, capacità organizzativa impeccabile e una strategia chirurgica mai sperimentata prima in una situazione simile.