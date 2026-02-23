Lecco al via il restyling dei quartieri | Non solo grandi opere ogni rione merita attenzione
Lecco ha avviato un intervento di riqualificazione dei quartieri per migliorare le condizioni di vita. La causa principale è il bisogno di rendere più vivibili le zone periferiche, spesso trascurate. Sono in corso lavori di asfaltatura, illuminazione e riordino degli spazi pubblici. L’obiettivo è garantire servizi più efficienti e sicurezza ai residenti. I lavori interessano diversi rioni e proseguono senza sosta, coinvolgendo anche le aree meno centrali della città.
Lecco – Grandi opere in centro e piccoli lavori in periferia. Non solo il restauro del Teatro della Società o di Villa Manzoni, piuttosto che la riqualificazione del lungo lago o la sistemazione delle zone più turistiche. Lecco cambia anche a partire dai suoi rioni: ritocchi, sistemazioni, manutenzioni, più che interventi stravolgenti, ma che contribuiscono a dare un nuovo aspetto alla città dei Promessi sposi, fondata del resto proprio sui rioni. Panoramic aerial cityscape of Italian Lecco and Como lake «Ci sono lavori pubblici che hanno un forte impatto, e altri meno visibili ma altrettanto importanti – spiega il sindaco Mauro Gattinoni -.
