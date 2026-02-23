Lecco al via il restyling dei quartieri | Non solo grandi opere ogni rione merita attenzione

Lecco ha avviato un intervento di riqualificazione dei quartieri per migliorare le condizioni di vita. La causa principale è il bisogno di rendere più vivibili le zone periferiche, spesso trascurate. Sono in corso lavori di asfaltatura, illuminazione e riordino degli spazi pubblici. L’obiettivo è garantire servizi più efficienti e sicurezza ai residenti. I lavori interessano diversi rioni e proseguono senza sosta, coinvolgendo anche le aree meno centrali della città.