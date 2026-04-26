Ringo e le Harley | Venite sarà straordinario

Ringo sarà presente allo Spring Rally di Harley-Davidson a Senigallia dal 30 aprile al 3 maggio. L’evento attira appassionati di moto da diverse regioni e promette di essere un'occasione di incontro tra motociclisti e fan del marchio. Durante la manifestazione, ci saranno esposizioni, test drive e momenti di aggregazione. La partecipazione di Ringo è stata annunciata come uno degli appuntamenti principali dell’evento.

Arriva Ringo: sarà protagonista dello Spring Rally di Harley-Davidson torna a Senigallia dal 30 aprile al 3 maggio. È la prima volta che una città ospita l’evento per due anni di fila. Cosa significa per te essere di nuovo qui? "Guarda, non siamo messi male per niente! È un evento internazionale, ci sarà un sacco di pubblico straniero, turisti e ovviamente chi ama le moto. È l’occasione perfetta per confrontarsi: ‘Che motore hai montato? Che manubrio hai messo?’. Con Senigallia ho un ottimo rapporto, il Summer Jamboree e sono più di 30 anni che lavoro alla discoteca Mamamia, è un legame scaramantico, un pezzo di vita" Il programma musicale che hai curato per questa edizione è davvero potente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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