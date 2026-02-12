Il Vaticano ha dato il via libera alla beatificazione di Fulton Sheen. La Chiesa ha riconosciuto un miracolo attribuito a lui, aprendo così la strada ufficiale alla sua beatificazione. Sheen, noto come uno dei più grandi evangelizzatori americani del Novecento, è stato un maestro nell’uso dei mezzi di comunicazione. Ora il suo nome può essere ufficialmente inserito tra i santi.

Da Roma arriva il semaforo verde per Fulton Sheen. Può procedere verso la beatificazione la causa del grande evangelizzatore americano del XX secolo, maestro nell’uso dei mass media. Fulton Sheen sarà presto Beato. In molti speravano che con l’ascesa al soglio pontificio di Leone XIV, primo papa americano della storia, si sbloccasse la causa di beatificazione del vescovo considerato uno dei pionieri della moderna comunicazione religiosa, ancora ineguagliato per la sua capacità di tenere incollati milioni di spettatori al piccolo schermo. Così è stato. La Santa Sede ha comunicato ufficialmente al vescovo Louis Tylka che la causa del Venerabile Servo di Dio Fulton J. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Fulton Sheen sarà Beato: il via libera del Vaticano grazie a uno straordinario miracolo

Approfondimenti su Fulton Sheen

La mostra dedicata al Beato Angelico a Firenze presenta un affascinante dialogo tra le opere del Maestro e quelle dei suoi contemporanei.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fulton Sheen

Argomenti discussi: Dall'Emmy Award agli altari: sarà beato il vescovo telepredicatore Fulton Sheen; BREAKING NEWS: Il venerabile Fulton Sheen sarà beatificato; Fulton Sheen, via libera della Santa Sede alla beatificazione; La beatificazione di Fulton Sheen è imminente: sbloccata la causa.

Dall'Emmy Award agli altari: sarà beato il vescovo telepredicatore Fulton SheenC'è il via libera della Santa Sede: il vescovo di Peoria negli Stati Uniti ha annunciato che il rito di beatificazione, rinviato sei anni fa per un ... avvenire.it

Chi è Fulton Sheen, fatto beato da Papa Leone XIV? Vinse l’Emmy, predisse la morte di Stalin e resuscitò un bambinoVincitore di un Emmy per la tv, predicatore amato da Benedetto XVI, ora fatto beato da Papa Leone XIV. Anticomunista e mastino di Pio XI, durante la Guerra Fredda fu un sostenitore dei valori occide ... mowmag.com

#FultonSheen , via libera della Santa Sede alla beatificazione. Sbloccata la causa. L’attesissimo annuncio arriva direttamente dalla diocesi di Peoria, Illinois x.com

La Santa Sede ha informato ufficialmente il vescovo Louis Tylka della diocesi di Peoria, Illinois, che la causa del venerabile servo di Dio arcivescovo Fulton J. Sheen può procedere alla beatificazione, secondo quanto comunicato dalla diocesi. "Il prossimo pas - facebook.com facebook