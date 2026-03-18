Il Senegal ha reagito in modo deciso alla decisione della Confederazione Africana di assegnare la titolo di campione d’Africa al Marocco, due mesi dopo aver vinto il torneo. Il Paese ha commentato con una frase provocatoria, invitando gli avversari a venire a prendergli la Coppa, con una battuta sulle conseguenze di una possibile disputa. La reazione è stata immediata e senza mezzi termini.

Come era facile prevedere il Senegal non ha preso proprio benissimo la decisione della Confederazione Africana di strappargli la Coppa d’Africa due mesi dopo averla vinta per assegnarla a tavolino al Marocco. Marca ha raccolto un po’ di – morigeratissime – reazioni. Tipo “ora sarà la terza guerra mondiale”. “Dirò cose folli se parlo”, ha dichiarato Moussa Niakhaté a L’Equipe dopo aver appreso la notizia. Una fonte della Federazione calcistica senegalese ha dichiarato a L’Equipe: “Siamo indignati. Il 29 marzo si terrà una riunione del Comitato Esecutivo della Caf, sarà la terza guerra mondiale”. Niakhaté ha pubblicato una serie di foto sui suoi profili social in cui c’è lui con in mano il trofeo accompagnate dal messaggio: “Venite a prendervelo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Senegal l’ha presa benissimo: “Venite a prendervi la Coppa d’Africa, sarà la terza guerra mondiale”

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