Rimonte folli e verdetti ribaltati | una domenica vibrante a Imola all' Aci Racing Weekend
Una domenica intensa si è svolta all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, con gare ricche di sorprese e cambi di risultato. Tra rimonte sorprendenti e verdetti che hanno ribaltato le aspettative, l’evento ha attirato numerosi appassionati, emozionati dal ritmo delle competizioni. Il weekend ha visto protagonisti motori e adrenalina, con un pubblico che ha seguito con entusiasmo ogni fase delle gare.
Si è concluso tra il rombo dei motori e l'entusiasmo del pubblico l'appuntamento inaugurale dell'Aci Racing Weekend all'autodromo Enzo e Dino Ferrari. Una domenica di fuoco che ha visto scendere in pista sei categorie di altissimo livello, regalando colpi di scena fino all'ultima curva.“Dopo il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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