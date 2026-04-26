Rimonte folli e verdetti ribaltati | una domenica vibrante a Imola all' Aci Racing Weekend

Una domenica intensa si è svolta all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, con gare ricche di sorprese e cambi di risultato. Tra rimonte sorprendenti e verdetti che hanno ribaltato le aspettative, l’evento ha attirato numerosi appassionati, emozionati dal ritmo delle competizioni. Il weekend ha visto protagonisti motori e adrenalina, con un pubblico che ha seguito con entusiasmo ogni fase delle gare.