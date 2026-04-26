Rimini Wellness 2026 debutta la Ginnastica Dinamica Militare Italiana con un intero padiglione

A Rimini Wellness 2026 sarà presentata la Ginnastica Dinamica Militare Italiana, una società sportiva fondata nel 1978 con oltre 70 mila tesserati e più di 600 centri distribuiti in Italia. Questa disciplina farà il suo debutto ufficiale all’evento, che prevede l’installazione di un intero padiglione dedicato. La società si distingue come la più numerosa del settore in Italia e in Europa.

Ginnastica Dinamica Militare Italiana 1978, la società sportiva con più tesserati in Italia e in Europa, con oltre 70 mila iscritti e più di 600 centri attivi su tutto il territorio nazionale, si prepara a debuttare all’edizione 2026 di RiminiWellness: sarà infatti la principale novità della.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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