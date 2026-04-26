A Rimini si sta svolgendo un processo riguardante un episodio di tentata estorsione avvenuto nel giugno 2023. Un uomo è accusato di aver chiesto 15 mila euro in cambio di non diffondere informazioni sul furto di alcuni Rolex. L’indagine ha portato all’identificazione del presunto responsabile, che ora deve rispondere delle accuse in tribunale.

? Cosa sapere Rimini, processo per tentata estorsione di 15mila euro dopo furto Rolex nel giugno 2023.. Indagini a Mantova per ricettazione dopo il ritrovamento dei cronografi in un magazzino.. Il Tribunale di Rimini ha convocato in aula la vittima e l’imputato per le fasi conclusive dell’istruttoria riguardante un presunto tentativo di estorsione avvenuto dopo un furto ai danni di un residente del Villaggio Azzurro nel giugno 2023. Tutto ebbe inizio oltre due anni fa, quando una villetta della zona residenziale fu violata da alcuni malviventi. Durante quel colpo, i ladri riuscirono a sottrarre due cronografi di lusso marca Rolex e una somma di denaro contante pari a 75mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini, il falso amico: ricatto da 15mila euro dopo il furto dei Rolex

Notizie correlate

Torino, rapina al Rolex da 9.500 euro: scappato con il furto, arrestatoUn giovane di 21 anni è stato arrestato nel cuore di Torino dopo aver messo in atto un piano per sottrarre un orologio di lusso durante un incontro...

Furto da 17mila euro alla John Reed: Rolex e Vuitton rubati da una cassetta di sicurezzaQuesta mattina, domenica 15 marzo, una cliente si stava allenando dopo aver lasciato l’orologio da 8mila euro e gli altri preziosi in un box a...

Contenuti e approfondimenti

Rimini, falsi green pass per andare a vedere il Milan: quattro giovani a processo e due assoltiFalsificavano i green pass così da poter andare durante il Covid in discoteca a ballare, al ristorante e perfino allo stadio a vedere il Milan. A ... corriereromagna.it

Rimini, green pass falsi per andare allo stadio a vedere il Milan e in discoteca: «In quattro a processo, chat e social svelano il sistema dei tamponi che non venivano fatti»Con la pubblicità sul web avevano attirato anche l’attenzione delle forze dell’ordine che all’epoca scandagliavano i siti online alla ricerca di comportamenti fraudolenti in materia di certificazioni ... corrieredibologna.corriere.it