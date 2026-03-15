Furto da 17mila euro alla John Reed | Rolex e Vuitton rubati da una cassetta di sicurezza

Una banda ha preso di mira la palestra John Reed di Corso Italia, riuscendo a portare via un Rolex, una borsa Louis Vuitton e alcuni gioielli, per un valore complessivo di 17 mila euro. I furti sono avvenuti all’interno di una cassetta di sicurezza, secondo quanto riferito. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Questa mattina, domenica 15 marzo, una cliente si stava allenando dopo aver lasciato l’orologio da 8mila euro e gli altri preziosi in un box a pagamento. Sul posto i Carabinieri Rubati un Rolex, una borsa Louis Vuitton e dei gioielli alla palestra John Reed di Corso Italia. Come riporta Il Piccolo, il totale della refurtiva è di 17 mila euro. Il grave fatto è accaduto questa mattina, domenica 15 marzo, quando una cliente si stava allenando dopo aver lasciato l’orologio da 8mila euro e gli altri preziosi in una delle cassette di sicurezza a pagamento (non negli armadietti con codice). Sul posto i Carabinieri di via Hermet. TriestePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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