Riforma disabilità Dlgs 62 2024 Miceli ANIEF | I decreti che contano non sono stati ancora scritti Gli accertamenti passano all’INPS che ha già tempi lunghi

Da orizzontescuola.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sulla riforma della disabilità, prevista dal D.Lgs. 622024, si arricchisce di nuove dichiarazioni. Un rappresentante sindacale ha affermato che i decreti fondamentali non sono ancora stati scritti, evidenziando come gli accertamenti, che ora passeranno all’INPS, già richiedano tempi lunghi. La discussione si concentra sulle procedure e sui tempi di attuazione delle nuove norme, senza che siano ancora definiti tutti i passaggi legislativi necessari.

Il dibattito sulla riforma della disabilità (D.Lgs. 622024) si arricchisce con un altro "scontro" di prospettive. L’Avvocato Walter Miceli, esperto di diritto scolastico e da anni in prima linea per la tutela dei diritti delle persone con disabilità a fianco del sindacato Anief, contesta la lettura del decreto fatta da Ianes, sollevando dubbi importanti sulla fattibilità tecnica della riforma. L'articolo Riforma disabilità D.lgs. 622024, Miceli (ANIEF): “I decreti che contano non sono stati ancora scritti”. Gli accertamenti passano all’INPS, che ha già tempi lunghi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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