Riforma disabilità Dlgs 62 2024 Miceli ANIEF | I decreti che contano non sono stati ancora scritti Gli accertamenti passano all’INPS che ha già tempi lunghi

Il dibattito sulla riforma della disabilità, prevista dal D.Lgs. 622024, si arricchisce di nuove dichiarazioni. Un rappresentante sindacale ha affermato che i decreti fondamentali non sono ancora stati scritti, evidenziando come gli accertamenti, che ora passeranno all’INPS, già richiedano tempi lunghi. La discussione si concentra sulle procedure e sui tempi di attuazione delle nuove norme, senza che siano ancora definiti tutti i passaggi legislativi necessari.