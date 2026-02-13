Rovistano nei rifiuti blitz della municipale | scattano Daspo urbani

Due sere fa, a Nocera Inferiore, gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito un blitz nei quartieri periferici dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di persone che rovistavano tra i rifiuti indifferenziati, un comportamento che ha portato all’applicazione dei Daspo urbani per alcuni individui sorpresi in azioni ripetute.

Nel corso dell’attività, gli agenti hanno identificato alcuni individui che stavano prelevando materiale dai sacchi dei rifiuti, alterando il corretto conferimento e determinando condizioni di degrado urbano e potenziale rischio igienico-sanitario. La merce recuperata è stata sottoposta a sequestro ai sensi della normativa vigente, in quanto oggetto di illecita sottrazione. Nei confronti dei soggetti identificati è stato inoltre adottato il provvedimento di D.A.Spo. urbano, con conseguente ordine di allontanamento dalle aree interessate, ai sensi della disciplina in materia di sicurezza e decoro urbano.🔗 Leggi su Salernotoday.it

